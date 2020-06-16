Vali Aktaş, Nevşehir'e veda etti Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valisi iken Çanakkale Valisi olarak atanan Vali İlhami Aktaş, Nevşehir'e veda etti.

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valisi iken Çanakkale Valisi olarak atanan Vali İlhami Aktaş, Nevşehir'e veda etti.

2016 yılında Nevşehir Valisi olarak göreve başlayan Vali İlhami Aktaş aradan geçen 4 yılın ardından Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atandı. Nevşehir'e bugün veda eden Vali İlhami Aktaş yayımlamış olduğu veda mesajında, 13 Haziran 2016 tarihinde başladığım Nevşehir Valiliği görevimden, 10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atanmam nedeniyle 16 Haziran 2020 tarihinde aranızdan ayrılıyorum. Öncelikle tüm Nevşehirli kardeşlerimden helallik ve dua diliyorum dedi. Vali Aktaş mesajında,, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışından hareketle tüm kamu görevlisi arkadaşlarım, yerel yönetimler ve saygıdeğer Nevşehir halkıyla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sevgi, hoşgörü, tarafsızlık ve eşitliği hizmetimizin şiarı sayarak vazifemizi yerine getirmeye gayret ettik ve mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı yürütürken kanun ve hukuk çerçevesinde; vatandaşın yerine kendimizi koyarak problemlerin çözümünde sonuç odaklı davranılmasına, görevin ve işin hakkının verilmesine, karşılıklı saygı, işbirliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın buna kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönünde büyük bir gayret ve samimiyetle çalışmak için uğraştık. Görev yaptığım süre içerisinde şehit yakını ve gazilerimiz, engelli, yaşlı, dul ve yetimlerimize yakın ilgi gösteren bir anlayışı benimsemiş, İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına dönük; gerek kamu, gerek özel sektör ve gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerin artırılması için yoğun bir mesai harcadık. Bu vesile ile şahsıma Nevşehir'de Vali olarak hizmet etme imkanını veren şimdi de Çanakkale ilene atamamı uygun gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere görev yaptığım süre içerisinde çalışmalarımda bana yardımcı olan milletvekillerimize, tüm mesai arkadaşlarıma, askeri erkana, vali yardımcıları ve kaymakamlarımıza, kıymetli yargı mensuplarımıza, yerel yönetimlerimize, üniversitemizin kıymetli mensuplarına, il müdürlüklerimize, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, muhtarlarımıza, siyasi parti il ve ilçe teşkilatlarına, yerel basın mensuplarımıza ve tüm Nevşehirli hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Nevşehirli hemşerilerime arz-ı veda ederken, herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dualarınızı bekliyorum. Allaha emanet olunuz" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA