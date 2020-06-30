Vali Aktaş jeotermal sera alanında incelemelerde bulundu Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen seracılık faaliyetleri kapsamında Ayvacık'ta hayata geçecek olan jeotermal sera alanında incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen seracılık faaliyetleri kapsamında Ayvacık'ta hayata geçecek olan jeotermal sera alanında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ile birlikte Ayvacık'a bağlı Tuzla köyüne giden Vali Aktaş, burada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projelendirdiği jeotermal sera alanı için yapılacak bölgeyi gezdi.

İlhami Aktaş, daha sonra çalışmalar ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Altyapı hazırlık çalışmaları süren ve Çanakkale'yi kısa sürede sera üssüne dönüştürmesi planlanan jeotermal sera alanının, Çanakkale'nin tarım alanında ihracatına ivme kazandırıp uygun fiyatlı tarım ürünlerini de tüketiciye ulaştırması hedefleniyor.

Kaynak: AA