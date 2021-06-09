Vali Aktaş, Dinamik Denetimlere Devam Ediyor
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Vali Aktaş, Dinamik Denetimlere Devam Ediyor

Vali Aktaş, Dinamik Denetimlere Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali İlhami AKTAŞ, İçişleri Bakanlığının Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında Çanakkale kordon bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, İçişleri Bakanlığının Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında Çanakkale kordon bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Kordon bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere yapılan denetimlere İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ katıldı.

İş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde çalışanlar ve müşterilere pandemi tedbirleri konusunda uyarı ve hatırlatmalarda bulunan Vali İlhami AKTAŞ, salgının kontrol altına alınabilmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

İş yeri sahipleri ve vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, tekrar kapanmamanın bizim elimizde olduğunu hatırlatarak vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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