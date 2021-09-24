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Vali Aksoy, yurt inşaatı alanında incelemelerde bulundu

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Vali Aksoy, yurt inşaatı alanında incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ADÜ'de yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ADÜ'de yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin konaklama sorunu yaşamaması için çalışmalar devam ediyor. İl genelinde yerel yönetimler ve kurumlar öğrencilerin mağduriyetini giderebilmek adına projeler geliştirirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ADÜ'de yapımı devam eden 2 bin 392 kişilik öğrenci yurdu inşaatı da hız kazandı. Bu kapsamda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yurt alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin herhangi bir barınma sorunu yaşamaması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Vali Aksoy, yurdun en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

ADÜ kampüsü içinde yer alan inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Aksoy'a ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu eşlik etti. - AYDIN

Vali Aksoy, yurt inşaatı alanında incelemelerde bulundu

Vali Aksoy, yurt inşaatı alanında incelemelerde bulundu

Vali Aksoy, yurt inşaatı alanında incelemelerde bulundu

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