Vali Aksoy, yangınzedeleri ziyaret etti
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Vali Aksoy, yangınzedeleri ziyaret etti

Vali Aksoy, yangınzedeleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karacasu'ya bağlı Alemler Mahallesi'nde başlayan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Karacasu'ya bağlı Alemler Mahallesi'nde başlayan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki dağlık alanda çıkan yangında, söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, mahalleyi ziyaret ederek yangından etkilenen vatandaşlar ile bir araya geldi. İlgili kurum yöneticileri ile vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Aksoy, yangının biran önce kontrol altına alınması konusunda tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışıldığını belirtti. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aksoy, zararların giderilmesi noktasında da gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

"1 Arazöz yandı"

Dün akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi ve yerleşim yerlerine ulaşmaması adına iş makineleri ile yangının önünü kesme çalışmaları gerçekleştirilirken, rüzgarın şiddetlenmesi sonucu alevlerin yön değiştirmesi ile bir arazözün yandığı bilgisine ulaşıldı. Gün boyu devam eden yangının söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinde 2 helikopter ve 1 uçakla da hava desteği sağlandı. Zaman zaman rüzgarın şiddetlenmesi ile büyüyen yangın ile mücadele çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Vali Aksoy, yangınzedeleri ziyaret etti
Vali Aksoy, yangınzedeleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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