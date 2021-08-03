Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Bozdoğan'da başlayıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Bozdoğan'da başlayıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bozdoğan Başalan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Kavaklıdere ilçesindeki bazı mahallere zarar veren yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Akşam saatlerinde Başalan Mahallesi'ne gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yangın bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden son durum ile ilgili bilgi alan Vali Aksoy, bölge halkı ile de görüşerek gerekli çalışmaların aksatılmadan devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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