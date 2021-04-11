Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy vatandaşları, Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayında ev ziyaretleri yapmamaları konusunda uyardı.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu ay, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz bu ay, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdir. Ayrıca fakir, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi, Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu ay daha çok dikkat etmeliyiz. Bu müstesna günlerde etrafımızı saran hoşgörü ve barış mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeliyiz. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyorum" dedi.

Vatandaşları ev ziyaretleri konusunda uyaran Vali Aksoy, "Diğer yandan, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ilimiz ve ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu süreçte; vatandaşlarımız tarafından, alınan tedbirlere uyulması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi mücadelemize güç katmaktadır. Bu özel günlerde kişilerin kapalı ortamlarda geçirdikleri sürenin uzaması Covid-19 salgınının yayılmasını artırmaktadır. Bu nedenle ramazan ayı boyunca aile, komşu, ev ziyaretlerinde bulunulmaması gerekli olup bu hususa riayet edilmesi önem arz etmektedir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm tedbirler alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Tayanç Ayaydın Armağan Çağlayan Erkan Kolçak Köstendil
Spor Gökhan Töre Necip Uysal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Aksoy vatandaşları Ramazan ayında ev ziyaretleri konusunda uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 10:50:03. #1.16#
title