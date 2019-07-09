Vali Aksoy, Vali Şentürk ile bir araya geldi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Şentürk tarafından karşılanan Vali Aksoy, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Valilik makamında Vali Şentürk, Vali Aksoy ile bir süre sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Valiler, kentin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA