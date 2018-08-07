Vali Aksoy'un "Halk Günü" Toplantısı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların sorun ve taleplerine kısa sürede çözüm üretmek amacıyla başlattığı "Halk Günü" toplantılarının 39'uncusunu gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aksoy, devletin vatandaşı için var olduğunu, ihtiyaçların vatandaş odaklı yürütüldüğünü, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti.

Vatandaşların istek, arzu ve şikayetlerini dinleyerek, vatandaş ve devlet buluşmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Aksoy, vatandaşı için var olan devlet imkanlarının adaletli şekilde sunulmaya devam edileceğine dikkat çekti.

Aksoy, sorunların çözümü ve taleplerin yasal çerçevelerde karşılanması noktasında, toplantıdaki kurum müdürlerine konularında gerekli hassasiyeti göstermeleri, yardımcı olmaları, diğer konularda da ilgili kurumlara yazı yazılarak yapılan işlemler sonucunda vatandaşları bilgilendirmeleri talimatında bulundu.

Öte yandan, Vali Hüseyin Aksoy'un "Halk Günü" toplantılarını başlattığı 30 Ekim 2017'den itibaren müracaat eden tüm vatandaşların görüşme taleplerini kabul ederek 398 kişi ile bire bir görüşme sağladığı, 136 kişinin iş, 107'sinin sosyal yardım talebinde bulunduğu, 30'unun hukuki konularda, 22 kişinin belediyelerle ilgili konularda, 17'sinin sağlık konusunda ve 87 kişinin ise diğer kurum ve kuruluşlarla olan sorun, talep ve isteklerini ilettiği bildirildi.