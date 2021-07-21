Vali Aksoy trafik denetimine katıldı
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Vali Aksoy trafik denetimine katıldı

Vali Aksoy trafik denetimine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın-İzmir Otoban çıkışında trafik uygulama noktasını ziyaret ederek denetime katıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın-İzmir Otoban çıkışında trafik uygulama noktasını ziyaret ederek denetime katıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilen kimi vatandaşlar sevdiklerini ziyaret etmek için kimileri de tatil yapmak için yollara düştü. Özellikle tatil beldelerinde trafik ve insan yoğunluğu en üst seviyeye çıkarken Aydın'da da durum farksız değildi. Bayram tatillerini Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Aydın-İzmir otobanında yoğunluğa neden oldu. Trafik denetleme ekipleri de Aydın-İzmir otoban çıkışındaki uygulama noktasında denetim gerçekleştirerek olumsuz bir duruma karşı önlem aldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da uygulama noktasını ziyaret ederek ekiplerin bayramını kutladı. Vali Aksoy, bayramı görev başında geçiren polis ekipleri ile de sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Trafik denetimine de katılan Vali Aksoy, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde telkinlerde bulundu, bayramlarını tebrik etti.

Vali Aksoy'a ziyaretinde Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici eşlik etti. - AYDIN

Vali Aksoy trafik denetimine katıldı
Vali Aksoy trafik denetimine katıldı
Vali Aksoy trafik denetimine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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