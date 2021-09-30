Vali Aksoy, TEKNOFEST'e damga vuran öğrencileri unutmadı - Haberler
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Vali Aksoy, TEKNOFEST'e damga vuran öğrencileri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Aksoy, TEKNOFEST'e damga vuran öğrencileri unutmadı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Yarışması'na damga vuran ve derecelerle Aydın'a dönen öğrenciler, Vali Hüseyin Aksoy tarafından ödüllendirildi.

AYDIN (İHA) - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Yarışması'na damga vuran ve derecelerle Aydın'a dönen öğrenciler, Vali Hüseyin Aksoy tarafından ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne projeleriyle damga vuran ve Türkiye Şampiyonluğu ile Aydın'a dönen öğrenciler, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda öğrenciler ile bir araya gelen Vali Aksoy, öğrencileri tebrik ederek, böylesine başarıların Aydın ve diğer öğrencilerin motivasyonu açısından önemli olduğunu belirtti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un da yer aldığı ziyarette Vali Aksoy, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Böylesine başarıların diğer öğrencileri de motive etme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Vali Hüseyin Aksoy; "Özellikle inovatif yaklaşım içerisinde bu çalışmaları ortaya koyan arkadaşlarımız bu başarıyı elde etmişlerdir. Ben her birini ayrı ayrı kutluyorum. TEKNOFEST'te farklı kategorilerde Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve en iyi sunum dalında ödül alan öğrencilerimizi bugün burada kabul edip, onların başarılarını kamuoyu ile paylaşmak üzere bir aradayız. Aynı zamanda diğer öğrencilerimizin de motivasyonuna katı sağlayacak önemli bir başarı. Bu yönüyle de bütün çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Onlara destek veren proje koordinatörü öğretmenlerimize ve okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tabi en önemlisi de bu noktada öğrencilerimizin velileri. Öğrencilerimize vermiş oldukları destek ile birlikte bu başarıda önemli katkıları var. Temennimiz daha sonraki bu tür organizasyonlarda da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek daha farklı projeleri hayata geçirmeleridir" dedi. - AYDIN

Vali Aksoy, TEKNOFEST'e damga vuran öğrencileri unutmadı

Vali Aksoy, TEKNOFEST'e damga vuran öğrencileri unutmadı

Vali Aksoy, TEKNOFEST'e damga vuran öğrencileri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Aksoy, TEKNOFEST'e damga vuran öğrencileri unutmadı - Haberler
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