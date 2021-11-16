Vali Aksoy, Karacasulu muhtarlar ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Aksoy, Karacasulu muhtarlar ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Aksoy, Karacasulu muhtarlar ile görüştü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasulu Mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, Karacasu'da ikamet eden Şehit Jandarma Er Olcay Altun'un babası Hüsamettin Altun ve ailesini evinde ziyaret etti. Daha sonrasında beraberindeki heyet ile birlikte Yenice Mahallesi'ne geçen Vali Aksoy, Konserve ve Üretim Elemanı yetiştirme kursunu ziyaret ederek, kursiyer kadınlar ile sohbet etti.

Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy'a Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay eşlik ederken, ilçe genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Vali Aksoy, Karacasulu muhtarlar ile görüştü

Vali Aksoy, Karacasulu muhtarlar ile görüştü

Vali Aksoy, Karacasulu muhtarlar ile görüştü

Vali Aksoy, Karacasulu muhtarlar ile görüştü

Vali Aksoy, Karacasulu muhtarlar ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title