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Vali Aksoy, görevi başındaki ekipleri ziyaret etti

Vali Aksoy, görevi başındaki ekipleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla görevlerinin başında giren sağlık ve emniyet personellerini ziyaret etti.

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla görevlerinin başında giren sağlık ve emniyet personellerini ziyaret etti.

Aydınlı vatandaşların rahat, güven ve huzur içinde yeni bir yıla girmeleri için sağlık, emniyet, itfaiye ve belediye ekipleri hazırda bekledi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise yeni yıla ailelerinde uzak görev başında girecek olan kamu görevlilerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Protokol üyeleri ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi ve Aydın-İzmir Otoban Çıkışı Trafik Uygulama noktasına giden Vali Aksoy, personellere teşekkür ederek yeni yılını kutladı.

Yeni yıla saatler kala Aydın genelindeki denetimler aralıksız devam ederken, beraberindeki heyet ile birlikte Aydın-İzmir Otoban Çıkışı Trafik Uygulama noktasına giden Vali Aksoy, denetim noktalarında alınan önlemleri inceledi. Denetimlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da konuşan Vali Aksoy, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, trafik kuralları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN

Vali Aksoy, görevi başındaki ekipleri ziyaret etti

Vali Aksoy, görevi başındaki ekipleri ziyaret etti

Vali Aksoy, görevi başındaki ekipleri ziyaret etti

Vali Aksoy, görevi başındaki ekipleri ziyaret etti

Vali Aksoy, görevi başındaki ekipleri ziyaret etti

Vali Aksoy, görevi başındaki ekipleri ziyaret etti

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