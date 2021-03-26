Vali Aksoy, Dijital Tır'ı ziyaret etti
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Vali Aksoy, Dijital Tır'ı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Aksoy, Dijital Tır'ı ziyaret etti

Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında Aydın'a gelen Dijital Tır'ı ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy; "Benim için anlamlı bir buluşma oldu" dedi.

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Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında Aydın'a gelen Dijital Tır'ı ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy; "Benim için anlamlı bir buluşma oldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır, Aydınlılarla buluştu. Bu kapsamda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da Dijital Tır'ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Aksoy'u ziyarette üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşıladı. Harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanlarını da inceleyen Vali Aksoy, Türkiye'nin sahip olduğu birçok özelliğin tır içerisinde vatandaşlarla paylaşıldığını söyledi.

Vali Aksoy, TIR içerisinde Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile animasyon bir uçuş deneyimi ve altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram şov gösterimini de izledi.

"Anlamlı bir buluşma oldu"

Dijital Tır'ın ülkenin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin görülmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu belirten Vali Aksoy, "Dijital Tır'ı 23-26 Mart arasında Aydın'da misafir ediyoruz. Ülkemizin değerlerini, üretimlerini belirli ölçüde buradan paylaşma adına önemli bir çalışma. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Muğla Bölge Müdürlüğü'ne bu organizasyon adına teşekkür ediyoruz. Böylesine önemli ülkemizin değerlerinin ülkemizle paylaşılması büyük önem taşıyor" dedi.

Fatih Sondaj Gemisi'nin önceki görev yeri olan Kocaeli'den ilk görev yerine gönderildiğini ifade eden Vali Aksoy; "Fatih Sondaj Gemisi, önceki görev yerim olan Kocaeli'de sondaj için hazırlıkların yapıldığı bir ildi. İlk görev yerine Kocaeli'nden göndermiştik. Bu bakımdan benim için de anlamlı bir buluşma oldu. Özellikle insansız hava aracında Türkiye önemli bir çalışma ortaya koyarak dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi. Ülkemizin sahip olduğu birçok özelliği burada paylaşma adına önemli bir çalışma olarak görüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

23 Mart'ta Aydınlılar ile buluşan Dijital Tır ziyaretinde Vali Aksoy'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun eşlik etti. - AYDIN

Vali Aksoy, Dijital Tır'ı ziyaret etti
Vali Aksoy, Dijital Tır'ı ziyaret etti
Vali Aksoy, Dijital Tır'ı ziyaret etti
Vali Aksoy, Dijital Tır'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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