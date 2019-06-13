Vali Aksoy'dan yıl sonu mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, 395 bin 435 öğrenci ve 25 bin 321 öğretmenle başlayan eğitim öğretim yılının yarın sona ereceğini belirterek, öğrenci ile öğretmenlerin tatil dönemine gireceğini kaydetti.

Öğrencilerin sağlık ve huzur içerisinde bir tatil süreci geçirmelerini dileyen Aksoy, sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olan eğitimin, insanı değerli kıldığını, toplumu da yücelttiğini bildirdi.

Aksoy, eğitimin milli kültürü yaşatmanın en temel yolu olduğunu dile getirerek, "Gelecek nesillerimize binlerce yıllık birikimimizi, kültürümüzü, tarihimizi, milli ve manevi değerlerimizi eğitimle aktarabiliriz. Gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Amacımız evlatlarımızın, teknolojiye yön verebilen, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan güçlü bireyler olarak hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirilmesidir. İlimizde de eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedefliyor, bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Her öğrencinin kendileri için ayrı bir değer olduğunu aktaran Aksoy, özveriyle yetiştirilen öğrencileri geleceğin teminatı olarak gördüklerini anlattı.

Aksoy, mesajında öğretmen, öğrenci ve velilere de tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA