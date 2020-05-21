Vali Aksoy'dan Ramazan Bayramı mesajı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek ramazan ayını uğurladıklarını belirterek, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Toplumsal dayanışma ve birliğin temel taşlarından olan bayramların, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğunu aktaran Aksoy, bayramların hepimiz için büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Vali Aksoy, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı'nın manevi iklimi de, sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendirir, atalarımızdan bize miras kalan üstün değerlerimizi ebedi kılar. İslam alemini saran bu kutlu günleri gönüllerin kazanıldığı, dostluk ve muhabbet duygularının geliştiği müstesna günler olarak idrak etmeliyiz. Aynı dinin, aynı inancın neşesinde insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi bir armağan olan bayramlarda, iyiliklere ve güzelliklere yönelmeli, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hatırlayarak, ihtiyaç içinde bulunanlara yardım eli uzatılmalıdır Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Özellikle bu mukaddes günlerde bir sıcak tebessümümüz ile içlerini ısıtabileceğimiz, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımızın, aile büyüklerimizin, akraba, dost ve sevdiklerimizin bayramlarını bu sene sosyal mesafe kuralına uyarak ve mümkünse ziyaretlerine gitmeden kutlayalım. Büyüklerimize hassasiyetimiz tehlikeli bir yakınlık olmasın, onlar için kalpten söylenen güzel sözler, bir annenin, babanın elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Bu duygu ve düşüncelerle, sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun arttığı bu mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, değerli Kocaelili hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA