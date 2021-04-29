Vali Aksoy'dan aşı açıklaması
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Vali Aksoy'dan aşı açıklaması

Vali Aksoy'dan aşı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, mRNA-biontech aşısı için Atatürk Devlet Hastanesi'nde randevuların başladığını duyurdu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, mRNA-biontech aşısı için Atatürk Devlet Hastanesi'nde randevuların başladığını duyurdu.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Alınan tedbirlerin yanı sıra koronavirüs aşı çalışmaları da sıkı bir şekilde uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Aydın genelinde şu ana kadar birinci doz ve ikinci doz olmak üzere toplam 441 bin 12 aşı yapıldı. Aşı çalışmaları Aydın gündeminde de yerini korumaya devam ederken, konu ile ilgili Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan açıklama geldi. Birçok vatandaşın tercihi olan mRNA-biontech aşısının randevularının başladığını duyuran Vali Aksoy, koronavirüs ile mücadelede aşının önemine dikkat çekti.

"Herkesi aşıya bekliyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla mRNA-biontech aşısının randevularının Atatürk Devlet Hastanesi'nde de başladığını duyuran Vali Aksoy, paylaşımında "Atatürk Devlet Hastanemizde mRNA-biontech aşısı için de yarın randevu verilmeye başlanıyor. Aydın Devlet, Atatürk, Nazilli ve Söke Devlet Hastanelerimizde Biontech için randevu alınabilmektedir. Sırası gelen herkesi aşı olmaya bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Vali Aksoy'dan aşı açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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