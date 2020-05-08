Vali Aksoy'dan Anneler Günü mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, fedakarlık, sevgi, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerin, hayata anlam katan, dünyayı zenginleştiren en değerli varlıklar olduğunu kaydetti.

Yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen annelerin, şefkat dolu yürekleriyle insanlara her zaman yol gösterici olduğunu ifade eden Aksoy, "Annelerimiz, karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Bunun içindir ki anne sevgisi en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlenmiş olan annelerimiz, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenerek, aile ve toplum hayatının temel direğini oluştururlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, ebeveyne saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler de evlat yetiştirmenin ulvi bir görev olduğunun idraki içerisinde, bu anlamlı günde onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olarak sevgimizi her fırsatta göstermek ve ömürlerinin sonuna kadar baş tacı etmek en büyük vazifemizdir. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için en değerli hazinedir. Bu duygu ve düşüncelerle, hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA