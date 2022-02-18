Vali Aksoy, "Canlara sahip çıkalım" - Haberler
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Vali Aksoy, "Canlara sahip çıkalım"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Aksoy,

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un Dünya Kediler Günü dolayısıyla paylaştığı fotoğraf, dikkat çekti.

AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un Dünya Kediler Günü dolayısıyla paylaştığı fotoğraf, dikkat çekti. Vali Aksoy'un sokak kedisi yavrusunu sahiplenmesi takdir topladı.

Dünya Kediler Günü dolayısıyla birçok hayvanseverin kedileri ile olan fotoğraflarını paylaşması akımına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da katıldı. Bir sokak kedisinin yavrusunu sahiplenen Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bu bizim Pamuk. Sokak kedisinin yavrusu olarak ailemize katıldı. Canlara sahip çıkalım" notunu düştü.

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Vali Aksoy, can dostlarına sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerken, paylaştığı fotoğraf ise hem takdir topladı hem de büyük beğeni aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hüseyin Aksoy, Aydın, Yerel, Haberler

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