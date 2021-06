Vali Aksoy, "Babalarımız, hayatımızın her anında varlıkları ile güç veriyor"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Babalar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, "Hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babalarımızın 'Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, her yıl Haziran ayının 3'üncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Babaların dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlendiklerini ifade eden Vali Aksoy, "Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan babalarımız dünyanın en güzel, en temiz, en masum duygularını taşırlar. Dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm babalar yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir" dedi.

Baba sevgisinin sevgilerin en büyüğü, en kıymetli olduğunu kaydeden Aksoy, "En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Babaların istediği tek şey hatırlanmak, çocuklarını sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda değil her an yanlarında görmektir. Dolayısıyla Babalar Günü, babalarımıza verdiğimiz değeri, duyduğumuz sevgiyi ve yalnız olmadıklarını göstermek için önemli bir fırsattır. Babalarımızı mutlu etmek, babalarımızın yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün babalarımızın merhametine, şefkatine ve güvenine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, devletimiz, hükümetimiz ve milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise, coşkuyla kutladığımız babalar günümüzü gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır. Bu duygularla, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere baş tacımız, değerli varlığımız babalarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece baba olan değil, yüreği babalık hisleriyle dolu olan tüm erkeklerin Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı