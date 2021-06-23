Vali Aksoy, "Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Aksoy, "Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il"

Vali Aksoy, 'Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sağlık Bakanlığı tarafından 12-18 Haziran arasındaki haftalık vaka oranlarını değerlendirerek, "Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sağlık Bakanlığı tarafından 12-18 Haziran arasındaki haftalık vaka oranlarını değerlendirerek, "Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde aşılama çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan illere göre Korona virüs verileri kapsamında Aydın'da 12-18 Haziran arasında yüz bin kişide görülen vaka sayısı 16,71 oldu. Buna göre, Aydın'ın Türkiye'de en iyi 8'inci konumda olduğunu kaydeden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 12-18 haziran tarihlerini kapsayan haftalık pozitif vaka oranlarında 16,71 ile Aydın Türkiye genelinde en iyi 8'inci il konumundadır. Büyükşehirlerde ise en iyi 3'üncü il. Bu durumun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kişi ve kurumlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Vali Aksoy, 'Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il'
Vali Aksoy, 'Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Tolga Yüce Hande Erçel Hülya Avşar Tuğba Coşkun
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Aksoy, "Aydın Türkiye genelinde büyükşehirler arasında en iyi 3'üncü il" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 18:35:52. #1.14#

title