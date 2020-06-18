Vali Aksoy Aydın'da göreve başladı İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı son kararnameyle Kocaeli Valiliği'nden Aydın Valiliği'ne atanan Hüseyin Aksoy, görevine başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı son kararnameyle Kocaeli Valiliği'nden Aydın Valiliği'ne atanan Hüseyin Aksoy, görevine başladı. Aksoy, "Aydın'da görev yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.arım, turizm, sağlık gibi birçok sektörde belirli faaliyetleri öne çıkararak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Geçen günlerde açıklanan kararnameyle Aydın Valiliği'ne atanan Hüseyin Aksoy göreve başladı. Kendisini bekleyen protokol üyelerini selamladıktan sonra makam odasında geçen Aksoy yaptığı açıklamada, "Eğitim olmazsa olmazımız. Tarım, turizm, sağlık gibi birçok sektörde belirli faaliyetleri öne çıkararak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Benim için Aydın Valiliği'nin bir başka anlamı var. Daha önce Aydın Valiliği yapmış olan rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu'yla da hemşeriyiz. Bu vesileyle kendisini rahmetle anıyorum" diye konuştu.

AYDIN ÖNEMLİ BİR İL

Aydın'ın, Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu söyleyen Aksoy, "Aydın'da görev yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada sizlerle beraber, Aydın halkının desteğiyle önümüzdeki süreçte Aydın'ı daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına gayret içinde çalışacağız. Benden önceki valilimizin de büyük bir gayretle yapmış olduğu çalışmaları, onların bıraktığı noktadan daha ileriye taşımak adına, bu çalışmalarımızı yine arkadaşlarımızla beraber bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. İlk Valiliği 2001 yılında Muğla'da yaptım. O dönemde de birçok farklı çalışmada ortak işbirliğimiz ortaya çıkmıştı. O dönemlerde Aydın'ı bir nebze de olsa tanıma fırsatım oldu. 2020 yılında bölgede tekrar görev tevdi edildi. Bu anlamda da bu bölgede ikinci kez olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA