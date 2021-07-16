Vali Aksoy: "15 Temmuz Türk Milleti için bir Milattır"

Vali Aksoy: "15 Temmuz Türk Milleti için bir Milattır""15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Sabah saatlerinde Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Vali Aksoy: "15 Temmuz Türk Milleti için bir Milattır"

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Sabah saatlerinde Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Tellidede Mezarlığı'nda düzenlenen program, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği tarafından Şehitliğe çelenk sunulması ile başladı.

Törene Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı"nın okunmasının ardından Vali Aksoy tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Valii Aksoy, Şehitlik Defteri"ne şu notlan yazdı; "Aziz şehitlerimiz mukaddes vatanımız uğruna en değerli varlığınız canlarınızı vererek şehitlik makamına ulaştınız. Can verdiğiniz değerleri kıymetli emaneti sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevi olduğunun bilincindeyiz. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazileri saygıyla anıyor, açtığınız aydınlık yolda ilerleyeceğimize söz veriyoruz. "

Anma programında İl Müftüsü Ercan Aksu"nun eşliğinde şehitler için dua edildi. Tellidede Mezarlığındaki törenin ardından Kemer Mezarlığı"na geçen Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri, burada şehit mezarlarını ziyaret edip, çiçek bıraktıktan sonra Yedi Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitliği Anıtı"nı ziyaret etti. Akşam saatlerinde de Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, yemek programında Şehit ve Gazi Aileleri ile bir araya geldi

15 Temmuz Akşam Programı

Aydın Valiliği tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde şehit düşen kahramanlar anıldı.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Mehteran takımı gösterisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Aksoy, "Biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlarımıza borçluyuz. Bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman vatandaşına, yiğitlerine, efelerine, kızanlarına ihtiyaç duymuşsa tüm Anadolu halkı gibi Aydın'ın efeleri, kızanları da o noktada hazır olmuştur. Her zor noktada, her dara düştüğümüzde nasıl efeler olmuşsa, 15 Temmuz'da da bu meydanları sizler doldurdunuz, bu ülkeye kast edenleri haddini bir kez daha bildirdiniz. Yörük Ali Efe'nin torunları, Nedip Cengiz Eker olarak tekrar ortaya çıktı ve 15 Temmuz'da gereken dersi verdi" dedi.

"Türk milleti hiç bir zaman vatanı ve bağımsızlığı için bedel ödemekten kaçınmadı"

Türk milletinin bu güne kadar; bayrağı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için bedel ödemekten kaçınmadığını kaydeden Vali Aksoy, "Türk milleti her türlü tehdide karşı tek vücut olmayı bildi. Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin dört bir yanı kuşatılmışken, yine milletin kahraman evlatları vatanına sahip çıktı. Türk milleti, 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şehitlerin asil kanları ile yeni bir devlet kurmasını bildi. Tüm bu kara bulutları dağıtıp, düşmana bu ülkenin geçilmez olduğunu gösterdi. Yıllar içinde bu ülkeyi savaşlarla yıkamayacağını anlayanlar taktik değiştirdi. Her kalkınma hamlesinin önüne engeller çıkartmaya çalışarak Türkiye'nin gücünü kırmaya çabaladı. Antidemokratik pek çok müdahale denendi. Hepsi de Türkiye'yi on yıllarca geriye götürdü, yüzlerce cana mal oldu. Son dönemde geçmişin cuntacı zihniyeti yine boy göstermeye, sürekli gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahını bozmaya kalkıştı. Terör, yalan ve iftira dolu karalama kampanyaları ile mücadele edilirken, devlete sızmak isteyen hain ve sinsi bir terör örgütü peydahlandı. Devletin içerisine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi, milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirdi, canlara kastetti. Oysa İstiklal Harbi ruhu yeniden şahlanmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milyonlar sokağa döküldü. Türk milleti canı pahasına tankların önüne yattı, kendisine doğrultulan namluların üzerine çıplak elleri ile yürüdü. Darbe girişimine karşı dünyada benzeri görülmemiş bir karşı duruş sergilendi. Terör örgütü üyeleri, milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğradı" diye konuştu.

"15 Temmuz 2016 milletimizin için bir milattır"

Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini ifade eden Vali Aksoy şöyle devam etti:

"15 Temmuz 2016 Türk milleti için bir milattır. Destan yazan Türk milleti o gece dünyaya 'Türkiye geçilmez' diye bir kez daha haykırdı. Türk milleti kazandığı bu demokrasi zaferi ile top, tüfek, tank, uçak ve mermilere karşı onurlu direnişi ile bağımsızlığından ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamış, bir çok ulusa yol gösterici olmuştur. Egemenliğin, kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği şanlı direnişin öyküsü tarihe altın harflerle yazılmış, kutlu bir destan olarak dilden dile, gönülden gönle akarak nesiller boyu anlatılmaya ve ibret alınmaya devam edecektir. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, istiklal ve istikbali için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi de bir kez daha şükranla anıyorum. "

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler ile devam eden program gece boyunca 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulması ile son buldu.

Kaynak: Habermetre