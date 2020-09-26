Vali Akın ve Rektör Karakaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini inceledi

Vali İbrahim Akın ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde incelemeye bulundu.

Vali İbrahim Akın ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde incelemeye bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane yönetiminin teknik sunumunu dinleyen Karakaya ve Akın, yapılacak tedavi yöntemleri hakkında da bilgi aldı.

Hastanede traksiyon, magnetoterapi, iş uğraşı ve infüzyon odaları, hasta, hekim ve dinlenme odaları, röntgen ve son teknoloji fizik tedavi cihazları, havuzlar, saunalar da incelendi.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Akın, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin Kırşehir için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Üniversitenin proje ve çalışmalarına tam destek verdiklerini vurgulayan Akın, "Hastanemizde küçük eksikliklerin giderilmesiyle tam kapasiteyle çalışacaktır. Kırşehir'e değer katan bir hastaneye sahip olacağız. Kırşehir'in jeotermal kaynaklarının etkili kullanılması şehri sağlık alanında bir adım öne çıkaracaktır. Üniversitemize bu alana yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Rektör Karakaya ise 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin sağlık turizminde Kırşehir'e büyük avantajlar sağlayacağını anımsattı.

Jeotermal kaynakları da kullanan nadir bir hastane olarak hem bölgede hem de uluslararası sağlık alanında Kırşehir'i bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını aktaran Karakaya, rehabilitasyon hizmetlerinde üst düzey cihazlarla tedavi yapılacağını, jeotermal kaynakların çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner