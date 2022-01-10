Vali Akın ve Belediye Başkanı Ekicioğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Belediyenin organizasyonuyla Ağalar Konağı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, gazeteciliğin gecesi, gündüzü olmayan meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi.

Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını vurgulayan Akın, "Bugün aynı zamanda İdareciler Günü. Hem sizin hem bizim günümüz kutlu olsun diyorum." dedi.

Çok sektörde olduğu gibi özellikle yerel basının da kendine has problemleri olduğunu belirten Akın, "Bu sorunlar sadece bizim ilimizin basın kuruluşlarına has değildir. Ulusal ölçekte tedbirler alınması, yerel basınımızın güçlendirilmesi noktasında belli düzenlemeler yapılması gerektiğine inanıyoruz. İnanıyorum ki bu konuda önemli aşama kaydedilecek ve bir adım atılacaktır." diye konuştu.

Vali Akın, yaklaşık 2 yıldır devam eden Kovid-19 ile ilgili tedbirlerin kamuoyuna duyurulması ve uygulanmasında basın mensuplarının büyük destek sağladığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu da basının toplumu aydınlatan, eleştiren, yanlışı gören, kamuoyu ile paylaşan kuruluşlar olduğuna işaret ederek, " Kırşehir'de 7 tane ilan alan basın kuruluşumuz var. İlanların basının ayakta durmasına yetmediğini hepimiz görüyoruz. Yerel basını yaşatmak bizim ana görevlerimizden birisi. Bu hep birlikte olacak. Elimizdeki olan imkanlarla, yerel basının kamu görevini yapmasına yardımcı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu, Basın Müzesi kurulmasıyla ilgili talebi değerlendirerek ihale sürecini başlattıklarını ancak son zamanlardaki fiyat artışları nedeniyle şimdilik iptal edildiğini söyledi.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık ve Kırşehir Ahi Basın Birliği Başkanı Hasan Eraslan da yerel basın kuruluşlarının sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantının sonunda basın mensuplarına, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla özel olarak bastırılan PTT pulu hediye edildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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