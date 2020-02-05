Vali Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi
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Vali Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi.

05.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:04
Vali Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi

Valisi İbrahim Akın, Şubat ayı halk toplantısında Kırşehirlileri dinledi.


Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, her ayın ilk günü gerçekleştirilen halk toplantısında, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinlediklerini, talep ve şikayetlerin imkanlar doğrultusunda çözmeye gayret ettiklerini söyledi.


Vali Akın, toplantıda müracaat sahibi vatandaşların kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları verdi. Toplantıya; vali yardımcısı Adnan Kayık ile ilgili kamu kurumları amirleri katıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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