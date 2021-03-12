Vali Akın, spor tesislerinde incelemelerde bulundu
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Vali Akın, spor tesislerinde incelemelerde bulundu

12.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:26
Vali Akın, spor tesislerinde incelemelerde bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ilde bazı spor tesislerinde salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ilde bazı spor tesislerinde salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'in de eşlik ettiği denetimde spor salonu, bilardo salonu ve halı saha gibi vatandaşların sportif aktivitelerde bulunduğu alanlarda incelemelerde bulunan Vali Akın, işletme sahiplerinden salgınla mücadelede alınan tedbirlere eksiksiz olarak uymalarını istedi.

Kontrollü normalleşme sürecinde kurallara rehavete kapılmadan uyulması gerektiğini hatırlatan Vali Akın tarafından gerçekleştirilen denetim, esnaflara ve sportif aktivitelerde bulunan vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Vali Akın, spor tesislerinde incelemelerde bulundu
Vali Akın, spor tesislerinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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