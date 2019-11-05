Vali Akın okulları inceledi

05.11.2019 15:32

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Öğretmen Ömer Aydın İlk ve Ortaokulu ile 30 Ağustos Zafer İlkokulunu ziyaret etti.

Programına Öğretmen Ömer Aydın İlkokulunu ziyaret ederek başlayan Vali Akın, okul müdürü Recep Sulubulut'tan okulun durumu ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Akın, Türkçe bilmeyen öğrenciler için açılan uyum sınıflarını gezdi.

Daha sonra 30 Ağustos Zafer İlkokuluna geçen Vali Akın, okul müdürü Hüseyin Yaşar'dan bilgi aldıktan sonra öğrencilerle yemek yedi.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Vali Akın, Kırşehir'de eğitim kalitesini daha da artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, eğitimde marka kent olduklarını ifade etti.

Öğrencileri bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirme gayret ettiklerini vurgulayan Akın, "Öğrencilerimizin sadece derslerinde ve sınavlarda değil, hayatın her alanında başarılı olmaları için çalışma yürütülmektedir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamada öğretmenlerinizin ve ailelerinizin de payı büyük. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Akın, okulların binalarında incelemelerde bulunarak öğretmenlerle toplantı yaptı.

Kaynak: AA