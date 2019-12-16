Vali Akın, muhtarları dinledi

16.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:19

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.



Valilikte düzenlenen toplantı da konuşan Vali İbrahim Akın, muhtarların en önemli görevlerinin, köy ve mahallerindeki sorunları tespit ederek ilgili makamlara bildirmek ve çözüm bulmaya çalışmak olduğunu söyledi.



Muhtarların vatandaşların devlete ulaşmasında ilk kademe görevini yerine getiren kişiler olduğunu ifade eden Vali Akın, "Muhtarlarımız, sorumlu oldukları bölgenin sorunlarını ve vatandaşlarımızın talep ve isteklerini bizlere ileterek, vatandaş ile devlet arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bizler de ilin yöneticileri olarak muhtarımızla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaya gayret gösteriyoruz"dedi.



Toplantıda ayrıca, Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 Yılı Mütevelli Heyetinde görev yapacak muhtarların seçimi de yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Çukurçayır Mahallesi Muhtarı Ahmet Mamak ile Dulkadirli Köyü Muhtarı Sıddık Ateş Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA