Vali Akın, mesleki ve teknik lisesi öğrencileriyle buluştu

12.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:22

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Valilikte yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve Okul Müdürü Turan Altıok'tan okul ve öğrenciler hakkında bilgiler alan Akın, sınıfları ve atölyeleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi.



Ziyaret sırasında konuşan Vali Akın, nitelikli eleman yetişmesinde önemli rol oynayan mesleki eğitim okullarının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Eğitimde marka kent olan Kırşehir'de amaçlarının öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Günümüzde devletimiz öğrenciler için imkanların en iyisini sunmuş durumdadır. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kendinizi geliştirmek için çok çalışmalısınız. Önünüze çıkacak engeller karşısında azimle çalışarak başarıya ulaşmalısınız. Hızla gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurarak teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmalısınız. Tabii bunu yaparken de teknoloji bağımlısı olmamaya özen gösterin. Eğitim kalitesinin oldukça yüksek olduğu kentimizde daha da ileriye taşımalıyız. Gençlerimizin, becerikli ve kalifiye eleman yetiştiren okullarda eğitimini tamamladıktan sonra farklı sektörlerde önemli başarılar elde edeceğine eminim."

Kaynak: AA