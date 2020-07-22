Vali Akın, LGS'de Başarılı Olan Öğrencileri Ödüllendirdi Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Liselere Geçiş Sınavında tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Liselere Geçiş Sınavında tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Vali Akın, LGS şampiyonlarını kabulü sırasında yaptığı konuşmada, öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek eğitimde marka kent olan Kırşehir'de eğitime yapılan yatırımların meyvelerini aldıklarını ifade etti.

Öğrencilerin elde ettikleri bu başarının diğer öğrencilere de örnek olacağını ümit ettiklerini belirten Vali İbrahim Akın, "Öğrencilerimiz İrem Sönmez ve Muhammed Alper Doğan LGS'de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde dereceye girdiler. Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen aileleri ile öğretmenlerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin gelecekte hedefledikleri mesleğe ulaşmak için bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara ulaşacaklarına inanıyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'inde yer aldığı ziyarette Vali Akın öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA