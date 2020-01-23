Vali Akın Kırşehir OSB'deki işletmeleri ziyaret etti

23.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:56

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Oganize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) işletmelerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra organize sanayi bölgesindeki işletmelerde incelemelerde bulunan Vali Akın, bölgede yer alan yatırımcı iş insanlarının önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Kırşehir'in kalkınmasında buradaki işletmelerin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Akın, bölgede yapılacak yatırımları önemsediklerini aktardı.

Vali Akın, "Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi, içerisinde barındırdığı işletmelerle ilimiz ekonomisine ve istihdama önemli ölçüde de katkı sağlamaktadır. Bugünkü ziyaretimde de değerli iş adamlarımızın fikirlerini alacak, Kırşehir Organize Sanayi Bölgemizi daha iyi hale getirme gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Akın'a, OSB Başkanı Eraslan da eşlik etti.

Kaynak: AA