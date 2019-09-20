Vali Akın, Kırşehir il Ahi'sini ödüllendirdi

20.09.2019 13:41

Vali İbrahim Akın, 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'de il Ahisi seçilen Marangoz Ustası Ali Dalakçı'ya Şed kuşatarak ödül verdi.



Vali İbrahim Akın, yaptığı açıklamada, "Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla düzenlenen 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında seçilen ilin Ahisi, il kalfası ve ilin çırağını kutluyorum" dedi.



Ödül töreninin ardından Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Uzun Çarşı esnafını gezerek esnaflara karanfil ve üstünde Ahilik Öğütleri yazan belgeler dağıttı.



Programda ayrıca 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Sloganlı Afiş Yarışması' ile 'Bir Çırağın 15 Temmuz Hatırası' kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.



Program, İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı dua ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA