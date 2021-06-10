Vali Akın: "Kırşehir'de en az 150 bin kişiye AFAD eğitimi vermek istiyoruz"
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Vali Akın: "Kırşehir'de en az 150 bin kişiye AFAD eğitimi vermek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından koordine edilen AFAD eğitim çadırı Kırşehir'de, Cacabey Meydanında bilinçlendirme faaliyeti yürütüyor.

KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından koordine edilen AFAD eğitim çadırı Kırşehir'de, Cacabey Meydanında bilinçlendirme faaliyeti yürütüyor.

Kırşehir'de, çalışan personeli denetleyen ve yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Vali İbrahim Akın, depremlerin nasıl, ne zaman ve nereye geleceğinin şu anki teknoloji ile bilinemediğini ve bu noktada eğitim faaliyetlerinin önemli olduğunu söyledi. Vali Akın, eğitim çadırı incelemesi ve bilgilendirmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Kırşehirlileri bilinçlendirerek afetler konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ülke genelinde 51 milyon vatandaşa eğitim verilmesi hedeflendi. Kırşehir'de, en az 150 bin vatandaşa bu eğitimleri vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Kırşehir'de, eğitimlerden 40 bin kişinin faydalandığını da aktaran Vali İbrahim Akın, "AFAD'ın eğitim faaliyetlerinden kamu görevlileri, cami görevlileri ve cemaat, sivil toplum kuruluşları, muhtaralar bilinçlendirme çalışmalarından faydalandı. Eğitim süreçleri devam ediyor. Okullarda öğrencilere, kamu görevlileri ile birlikte tüm vatandaşlarımıza ulaşabildiğimiz her kişiye bu eğitimleri vereceğiz" diye konuştu.

AFAD görevlileri, meydanda yer alan eğitim çadırında olası afet durumlarında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak anlatırken, bir yandan da broşürlerle bilinçlendirme çalışması yapıyor. - KIRŞEHİR

Vali Akın: 'Kırşehir'de en az 150 bin kişiye AFAD eğitimi vermek istiyoruz'
Vali Akın: 'Kırşehir'de en az 150 bin kişiye AFAD eğitimi vermek istiyoruz'
Vali Akın: 'Kırşehir'de en az 150 bin kişiye AFAD eğitimi vermek istiyoruz'
Vali Akın: 'Kırşehir'de en az 150 bin kişiye AFAD eğitimi vermek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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