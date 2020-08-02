Vali Akın, jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret etti Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir- Kırıkkale ve Kırşehir-Kayseri kara yolunda uygulama noktasında görevli ekiplerin Kurban Bayramını kutladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir- Kırıkkale ve Kırşehir-Kayseri kara yolunda uygulama noktasında görevli ekiplerin Kurban Bayramını kutladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, jandarma ve polis ekiplerinin görev aldığı uygulama noktalarını ziyaret etti.

Ekiplerin bayramını kutlayan Akın, uygulamada durdurulan araçlardaki vatandaşların da bayramını tebrik etti, çikolata ikram edip, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vatandaşların bayram boyunca hiçbir sorunla karşılaşmaması, güvenli bir ortamda yolculuk yapmaları için gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Vali Akın, sürücülerden hız limitine uymalarını, emniyet kemeri takmalarını, araç kullanırken cep telefonu kullanmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Akın, "Yollarda yoğunluk yaşandığı bayram günlerinde, hem trafik açısından hem de salgın hastalığa karşı tedbirli olmalıyız. Bayramı evlerinden, ailelerinden uzakta görev başında geçiren tüm emniyet ve jandarma teşkilatı mensubu arkadaşlarımızın da bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Akın'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ile İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de eşlik etti.

Kaynak: AA