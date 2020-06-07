Vali Akın, hizmet binası inşaatlarını inceledi Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezinde yapımı devam eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası inşaatını inceledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezinde yapımı devam eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası inşaatını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ile yetkililerden inşaat hakkında bilgi aldı.

Hizmet binası yerleşkesi ile iç oda bölümlerini ve toplantı salonlarını da inceleyen Akın, daha modern fiziki mekanlarda vatandaşlara en güzel hizmeti sunmayı amaçladıklarını aktardı.

Mevcut binanın yetersiz olması nedeniyle daha yeni bir bina yapıldığını anımsatan Vali Akın, "Yıl sonunda bitmesini planladığımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasında vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilecek. Alt kuruluşları ve destek birimleriyle vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini çözüm üretilecek. Şehrimizdeki tüm yatırımları yakından takip ediyor, planlanan sürede tamamlanması için gayret gösteriyoruz. Binanın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA