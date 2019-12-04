Vali Akın, "Halk Toplantısı"nda Kırşehirlileri dinledi

04.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:53

Her ayın ilk Çarşamba günü yapılan ve vatandaşların sorunlarının dinlendiği "Halk Toplantısı" Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.



Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşların talep ve şikayetlerini, imkanlar doğrultusunda çare bularak çözmeyi hedeflediklerini söyledi.



Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşlarımız tarafından kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum amirlerine sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gereken talimatları verdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA