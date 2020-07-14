Vali Akın'dan kurban bağış standına ziyaret Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi iş birliğinde açılan vekalet yoluyla kurban bağış standını ziyaret etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi iş birliğinde açılan vekalet yoluyla kurban bağış standını ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde halkın toplu olarak bulunduğu noktalarda vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım ve bağış stantları açıldı.

Cacabey Meydanında açılan stantı ziyaret eden Vali Akın, yürütülen çalışmalar hakkında İl Müftüsü Mehmet Yaman'dan bilgi aldı.

Kent genelinde değişik noktalarında açılan stantlara vatandaşların büyük teveccüh gösterdiğini anlatan Yaman, "Vatandaşlarımız bu stantlarda kurban vekaletlerini vermeye başladı. Mazlum, mağdur, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi ve unutulmaması adına her yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyon düzenliyoruz. Kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla hareket edeceğiz. Kurban bağışı yapan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA