Vali Akın'dan DSİ Şube Müdürlüğü'ne ziyaret Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Devlet Su İşleri (DSİ) 122. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Devlet Su İşleri (DSİ) 122. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ziyaretinde DSİ 122. Şube Müdürü Musa Can Demirkan'dan yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Akın, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde DSİ'nin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün içme suyunun sağlıklı bir şekilde temin edilmesinin yanı sıra sulama başta olmak üzere taşkın ve sel gibi afetlerden korunmak için önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi DSİ teşkilatımızca planlanmaktadır. Yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren teşkilatımız tarım arazilerinin suya kavuşturulması, içme suyu temininin yanı sıra hidroelektrik enerji üretimi gibi çok önemli faaliyetler yürütmektedir. Ülkemize ve insanlarımıza güzel hizmetler sunan Devlet Su İşleri teşkilatımız mensuplarına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Vali Akın, kurum çalışanlarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA