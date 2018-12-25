Vali Akın'dan Döküm Fabrikasına İstihdam ve İhracat Övgüsü

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çemaş Döküm Fabrikası'nın, kaliteli ürünleri ve yaptığı ihracatla kentin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Çemaş Döküm Fabrikası'nı ziyaret ederek Genel Müdür Kaan Özkan ve çalışanlardan bilgi aldı.

İncelemelerde bulunan Vali Akın, burada yaptığı açıklamada, fabrikanın hem yurt içi satışı hem de yaptığı ihracat ile döküm sanayinin önemli kuruluşlarından birisi olduğunu vurguladı.

Fabrikanın Kırşehir'de istihdam ve ihracata büyük katkı yaptığına işaret eden Vali Akın, şöyle devam etti:

"Otomotiv parçalarının yanı sıra beyaz eşya ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler üreten Çemaş, ürettiği kaliteli ürünlerle ve yaptığı ihracatla ilimiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Yeni yatırımları ile sektörünün ve ilimizin öncü kuruluşlarından birisi olan ÇEMAŞ, teknolojisini sürekli yenileyen, çevreye saygılı, güvenilir, verimli bir kuruluştur. Bu vesileyle, Çemaş'ın yöneticilerine ilimiz ekonomisine sunduğu hizmetler için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA