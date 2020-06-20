Vali Akın'dan Babalar Günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Akın'dan Babalar Günü mesajı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın'dan Babalar Günü mesajı
20.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:27

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, genç nesillerin sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi pek çok insani ve örfi değerleri ilk önce anne ve babasından öğrendiğini anımsattı.

Ailenin temel direği olarak görülen ve varlığı ile güven ve huzur sağlayan kıymetli babaların, büyük sorumluluklarla özveriyle ailesi için çalıştığını aktaran Akın, sevgisi, fedakarlığı ve merhameti ile can yoldaşı, evlatlarının gözünde ise her türlü zorluğun üstesinden gelen, onları iyiye ve doğruya sevk eden bir yol gösterici olduğunu ifade etti.

Babaların engin tecrübe ve nasihatlerinden istifade edildiğini vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Babalarımız fikirleri ve tecrübesi ile hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Ailenin birliği ve düzeni için her türlü sıkıntıya göğüs geren babalarımızın en büyük arzusu bizleri vatanı ve milleti için çalışan topluma faydalı bireyler olarak görmektir. Anne ve babaların evlatları üzerindeki hakları çok fazladır. Onlara hürmet göstermek, her zaman şefkatle yaklaşmak yüce dinimizce en üstün faziletlerden birisi sayılmaktadır. Bu sebeple babalarımıza karşı duyduğumuz sevgi ve saygıyı sadece bu özel günle sınırlamamalı, her zaman gönüllerini hoş tutmalı, rızasını kazanmak için gayret göstermeliyiz.

Bin bir güçlükle yetiştirdiği evlatlarını vatanımıza şehit veren babalarımız başta olmak üzere tüm babalarımızın özel gününü içtenlikle kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, dün Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, dün Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Büyük İstanbul Depremi'nde hangi semtte ne kadar bina yıkılacak? Listenin tepesinde Sultanbeyli var
Büyük İstanbul Depremi'nde hangi semtte ne kadar bina yıkılacak? Listenin tepesinde Sultanbeyli var
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Kayboldu sanılan genç, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu
Kayboldu sanılan genç, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Sezen Aksu Mustafa Ceceli
Spor Adem Büyük Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Lgs Milli Bodrum
Şu an buradasınız: Vali Akın'dan Babalar Günü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 16:00:52. #1.14#
title