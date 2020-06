Vali Akın'dan Babalar Günü mesajı Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, genç nesillerin sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi pek çok insani ve örfi değerleri ilk önce anne ve babasından öğrendiğini anımsattı.

Ailenin temel direği olarak görülen ve varlığı ile güven ve huzur sağlayan kıymetli babaların, büyük sorumluluklarla özveriyle ailesi için çalıştığını aktaran Akın, sevgisi, fedakarlığı ve merhameti ile can yoldaşı, evlatlarının gözünde ise her türlü zorluğun üstesinden gelen, onları iyiye ve doğruya sevk eden bir yol gösterici olduğunu ifade etti.

Babaların engin tecrübe ve nasihatlerinden istifade edildiğini vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Babalarımız fikirleri ve tecrübesi ile hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Ailenin birliği ve düzeni için her türlü sıkıntıya göğüs geren babalarımızın en büyük arzusu bizleri vatanı ve milleti için çalışan topluma faydalı bireyler olarak görmektir. Anne ve babaların evlatları üzerindeki hakları çok fazladır. Onlara hürmet göstermek, her zaman şefkatle yaklaşmak yüce dinimizce en üstün faziletlerden birisi sayılmaktadır. Bu sebeple babalarımıza karşı duyduğumuz sevgi ve saygıyı sadece bu özel günle sınırlamamalı, her zaman gönüllerini hoş tutmalı, rızasını kazanmak için gayret göstermeliyiz.

Bin bir güçlükle yetiştirdiği evlatlarını vatanımıza şehit veren babalarımız başta olmak üzere tüm babalarımızın özel gününü içtenlikle kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum."

Kaynak: AA