Vali Akın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:20

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın mesajında, gazetecilerin, dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri anında kamuoyuna aktararak halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Her mesleğin kendine göre bir zorluğu, saygınlığı ve uyması gereken ilkeleri olduğunu anımsatan Akın, kişi hak ve hürriyetlerini, demokratik değerleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları göz ardı etmeden görevini hakkıyla yerine getiren basın mensuplarının her geçen başarılarının arttığını ifade etti.

Gündemin çok hızlı değiştiği, bilgi ve habere daha çok ihtiyaç duyulduğu günlerde gazetecilere daha fazla görev düştüğünü vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, internet haberciliği, televizyonculuk ve radyo yayıncılığının geçmiş yıllara göre daha da yaygınlaşması ve teknolojinin kullanım alanının genişlemesi ile birlikte basın çalışanlarının anında yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda kısa sürede karşılık bulmaktadır. Bir tarih ve kültür şehri olan Kırşehir de, halkımızı bilgilendiren, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunan basınımızın, bundan sonra da aynı özveriyle görevini yerine getireceğine inanıyorum."

Kaynak: AA