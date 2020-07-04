Vali Akın, bazı kurumlardaki çalışmaları inceledi Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki bazı kurumları ziyaret etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki bazı kurumları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Nüfus ve Vatandaşlık, Göç İdaresi ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüklerini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Kurumlarda personellerle görüşerek, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerin uygulanmasını isteyen Vali Akın, işlem yaptırmak için gelen vatandaşların taleplerini de dinledi.

Ziyaretinde konuşan Akın, "Verilen hizmetlerden vatandaşlarımızın memnuniyetini önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlaması lazım. Amacımız vatandaşlarımıza her zaman güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktır. Personelimizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Koronavirüs tedbirlerine de gerekli özeni göstererek, çalışmalarını sürdürmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Akın, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemalettin Duran'dan kurum çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: AA