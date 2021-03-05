Vali Akın, alınan tedbirleri denetledi
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Vali Akın, alınan tedbirleri denetledi

05.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:07
Vali Akın, alınan tedbirleri denetledi

Kırşehir Valisi, İbrahim Akın, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetleyerek esnaflara ve vatandaşlara kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Kırşehir Valisi, İbrahim Akın, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetleyerek esnaflara ve vatandaşlara kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı caddeler ile Cacabey Meydanı ve çevresindeki esnafları ziyaret eden Vali Akın, kontrollü normalle sürecinde kurallara rehavete kapılmadan kararlılıkla uyulması gerektiğini söyledi.

Kamu sağlığını korumaya yönelik olarak alınan tedbirlere uyulmaması halinde yeni kısıtlamaların gündeme geleceğini hatırlatan Vali İbrahim Akın, "Denetimlerde esnaflarımıza korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında hatırlatmalarda bulunuyoruz. Esnaflarımız iş yerlerine girişte HES Kodunu mutlaka sorsun ve oturma düzenine dikkat etsin. Hepimizin birbirimizin sağlığından sorumlu olduğu bu süreci kurallara uyarak en kısa sürede atlatmak istiyoruz. Bilindiği gibi, orta riskli grupta yer alan ilimizde bazı kısıtlamaları kaldırdık. Yeniden eski günlerimize dönmemek için esnaflarımız ve vatandaşlarımızdan kurallara eksiksiz olarak riayet etmelerini bekliyoruz" dedi.

Vali İbrahim Akın'a, denetimlerde İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan da eşlik etti. - KIRŞEHİR

Vali Akın, alınan tedbirleri denetledi
Vali Akın, alınan tedbirleri denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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