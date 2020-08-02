Vali Akbıyık, yol denetimi yaptı
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Vali Akbıyık, yol denetimi yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yol denetimlerinin yapıldığı uygulama noktasına giderek, jandarma ve polis ekiplerine baklava ikramından sonra araçları denetledi.

Vali Akbıyık, yol denetimi yaptı
02.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:42

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yol denetimlerinin yapıldığı uygulama noktasına giderek, jandarma ve polis ekiplerine baklava ikramından sonra araçları denetledi.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Yüksekova ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü Jandarma Kntrol Noktasına geldiler. Vali İdris Akbıyık, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapabilmeleri amacıyla Yeniköprü'de bulunan yol kontrol ve uygulama noktasındaki jandarma ekiplerinin bayramını kutlayıp baklava ikram etti. Vali Akbıyık, durdurulan araçlarda vatandaşların bayramını kutlayıp sürücülere hem korona v2irüs tedbirleri kapsamındaki kurallar hem de trafik kullarına uyulması konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyip hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Daha sonra Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Depin Polis Kontrol Noktasını da ziyaret eden Vali Akbıyık, Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek ve polis ekipleri tarafından karşılandı.

Polislerin bayramını kutlayan Vali Akbıyık, yoldan geçen araçları durdurarak, maske ve trafik kurallarına uymasını istedi.

Vali Akbıyık, vatandaşların bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesi için bayram süresince emniyet ve jandarma ekiplerinin il genelinde geceli gündüzlü denetimlere devam edeceğini söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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