Vali Akbıyık, YKS'de derece yapan öğrencileri ödüllendirdi HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, YKS'de derece yapan öğrencileri makamında kabul etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, YKS'de derece yapan öğrencileri makamında kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, göreve başladığı ilk günden itibaren "Birinci meselemiz eğitimdir, eğitim ilk önceliğimizdir" diyen ve bu amaca yönelik bir çok çalışma başlatan YKS'de derece yapan öğrencileri makamında kabul etti. Hakkari'de eğitim adına çok güzel gelişmeler olduğunu ifade eden Vali İdris Akbıyık, "2019-2020 eğitim-öğretim yılında başlattığımız 'Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi' ile fedakar öğretmenlerimiz tarafından birinci dönem içerisinde velilerimizin tamamına yakını ziyaret edilmişti. İlimizde başlattığımız "Bir Kitap, Bir İnsan", "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek" ve "Her Çocuk Bir Etkinlik" projeleri tüm okullarda uygulanmış, çok güzel sonuçlar elde edilmiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında toplam 213 dersliğe Fatih Projesi Kapsamında Akıllı Tahta takılmış olup 2020-2021 eğitim yılına hazırlık kapsamında 386 dersliğe daha akıllı tahta kurulması planlanıyor. 2020 Yılı yatırım programı kapsamında ilimiz genelinde 5 okulumuz 120 derslik ve 2 pansiyon 400 kişilik bitirilmiş olup 2020-2021 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmiştir. Pandemi dönemi öncesinde düzenlenen sportif ve kültürel faaliyetlere katılım oranımız artmış ve bu alanlardaki yarışmalara katılan birçok öğrencimiz derece almıştır. Pandemi nedeniyle 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinde "Evdeyiz, Birlikteyiz" projesi uygulanmaya başlanmış ve 'Uzaktan Eğitim Yakından İlgi' prensibi ile öğrencilerimize her türlü destek sağlanmıştır. Özveri ile yürütülen tüm bu çalışmaların sonucunda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Hakkari için oldukça verimli bir yıl olmuştur" dedi.

Türkiye geneli yapılan TÜBİTAK projeleri yarışmasında ilimiz birçok ili geride bırakarak 40. Sıraya yükseldiğini ifade eden vali Akbıyık, "Liselere Geçiş Sınavında bir önceki yıla göre yüksek puan alan ve yüzde onluk dilime giren öğrenci sayımız artmıştır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarına göre tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlere yerleşecek öğrenci sayımız da önceki yıllara oranla daha fazladır. Geride bıraktığımız dönemde Hakkari'de eğitim adına birçok başarılı çalışmalara ve projelere imza attık. Yoğun geçen bir yılın ardından ayrı ayrı başarı hikayeleri yazan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve paydaşlarımız sayesinde ilimizi geçen yıllara göre çok daha iyi yerlere taşıdık. Yeni eğitim öğretim yılında sağlıkla ve yepyeni projelerle buluşup çocuklarımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başarılı öğrencilerle tercihleri üzerine sohbet eden Vali Akbıyık, öğrencilere altın hediye etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA