Vali Akbıyık, yeni öğretmenevini inceledi
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Vali Akbıyık, yeni öğretmenevini inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yeni yapılan 8 katlı 152 yataklı öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

04.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:32
Vali Akbıyık, yeni öğretmenevini inceledi

Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yeni yapılan 8 katlı 152 yataklı öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

Kısa süre içinde hizmete açılması beklenen öğretmenevine gelen Akbıyık'ı, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal karşıladı.

Beraberindekilerle odaları ve diğer bölümleri gezerek bilgi alan Akbıyık, yeni öğretmen evinin modern şekilde inşa edildiğini belirterek kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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