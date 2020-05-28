Vali Akbıyık, yapımı devam eden mesire alanlarını denetledi
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Vali Akbıyık, yapımı devam eden mesire alanlarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi kapsamında yapılan mesire alanını inceledi.

28.05.2020 19:54 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:59

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi kapsamında yapılan mesire alanını inceledi.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Zap Vadisi kenarındaki 30 bin metrekarelik alana, çocuk parkı, spor alanı, seyir tepesi, restoran ve kafeteryanın bulunduğu meseri alanı yapılıyor.

Çalışmanın yürütüldüğü alanda incelemelerde bulunan Akbıyık, kentin tanıtılmasına ve güzelleşmesine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bölgeye 3 binin üzerinden fidan diktik. Yürüyüş, bisiklet yolu, dinlenme alanları bulunuyor. Zap Seyir Terası'ndan Hakkarimizin güzelliklerini izleyeceğiz. Mir Kalesi Projesi şuanda yapıldı ve 2020 içinde bitirilecek. Orası ayrıca Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak. Projemiz Hakkari'nin güzelliklerine güzellik katacak. Hakkari'nin ekonomik durumunu canlandıracak, ekonomiye katkı sağlayacak her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. DAKA'nın desteklediği bu projede yaklaşık 350 kişiyi istihdam edeceğiz. Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız."

Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk eşlik etti.

Vali Akbıyık, yapımı devam eden mesire alanlarını denetledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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