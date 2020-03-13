Vali Akbıyık: "Virüsle ilgili gerekli önlemler alındı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Akbıyık: "Virüsle ilgili gerekli önlemler alındı" - Haber
Jandarma, Hakkari, Güncel

Vali Akbıyık: "Virüsle ilgili gerekli önlemler alındı"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık'ın başkanlığında valilik konferans salonunda korona virüsü tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı.

13.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:12
Vali Akbıyık:

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık'ın başkanlığında valilik konferans salonunda korona virüsü tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı.


Hakkari Valisi İdris Akbyık, korona virüsü ve diğer hastalıklarla ilgili alacakları ve ve aldıkları tedbirleri görüşmek için bir araya geldiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Biz yaklaşık 1,5 aydır İl Sağlık Müdürlüğü ilgili kuruluşlarla birçok tedbir aldık. Yüksekova Esendere ve Üzümlü Sınır Kapılarını kapattık. Esendere Sınır Kapısında İranlıları gönderiyoruz. Türk vatandaşlarımızı da kapıda alıyoruz. Termal kameralarımız var sağlık ekiplerimiz gerekli muayeneleri yapıyor. Orada çadırlarımızda bulunuyor. Tahran ve diğer yerlerde gelenleri 15-20 gün karantina altına alıyoruz. Şüpheli olanlar Yüksekova'da karantina altına alınıyor. Çukurca Sınır Kapısını ise tamamen giriş ve çıkışlara kapattık. İlçelerde kaymakamlarımız, il jandarma komutanlarımız, emniyet müdürümüz, tugay komutanlığı ve sağlık müdürlüğümüz, gümrük müdürlüğüyle de toplantılar yaptık. Özelikle göçmen kaçakçılığını nasıl bitiririz, tabi ki çok az yok derecede var. Her ilçede karantina yerleri oluşturduk. 1, 5 aylık süre sarfı içerisinde sağlık personelimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızı hijyen konusunda, bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitmeye çalıştık. Ülkemizde iki vakanın görüldüğünü Sağlık Bakanımız açıkladı. Ülkemizde çok güzel ve önemli önlemler alınıyor. Türkiye diğer illerle karşılaştırıldığında çok iyi durumda, birçok ülke sıkıntı içinde ama ülkemiz iyi durumdadır. Cumhurbaşkanımızın toplantısı neticesinde okullar tatil edildi. Maçlar seyircisiz oynanacak, yurt dışı memurlar zorunlu olmadıkça çıkılmayacak. Bunun gibi birçok tedbirler uygulandı. Biz Hakkari belediyesi olarak da yine birçok tedbirler alıyoruz. Olası yerlerde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Okullarımız hem eğitim hemde çeşitli konularda ciddi çalışmalar yaptılar bu güne kadar. Özelikle her şeye ve hijyene dikkat edilmesi gerekir. Biz Hakkari ve Türkiye olarak da çok iyi durumdayız. Tabi dileğimiz bizim alacağımız tedbirlerle Hakkari'de çocuklarımız ailelerimiz bu virüsü görünmeyecek. İran üzerinde bine yakın vatandaşımızın girişi oldu. Hepsinin kontrolleri yapıldı. 40 şüphelide numune alıp gönderildi ve hepsi de negatif geldi çok şükür şuana kadar böyle bir sorunumuz yok. Tabi bu her zaman her yerde olabilir. Biz elimizde geldiği kadar mücadelemizi yapacağız" dedi.


Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, slayt gösterimleri eşliğinde yaptığı sunumda, "Hastalığın bulaşma yolu, hastalığın klinik özelikleri, yakın temas tanımı, enfeksiyon kontrol önlemleri ve pandemi planında kurumların görevleri" hakkında detaylı bilgiler verdi.


Toplantıya Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Durak, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti Haber
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Sadi Konuk Muhterem Nur Defne Samyeli Burcu Kıratlı
Spor Falcao Adem Büyük Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Vali Akbıyık: "Virüsle ilgili gerekli önlemler alındı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:37:53. #1.15#