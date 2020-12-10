Vali Akbıyık: "Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Akbıyık: "Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırız"

10.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:01
Vali Akbıyık:

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mergabütan Kayak Merkezi'nin yeni pistlerini tamamladıklarını belirterek, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mergabütan Kayak Merkezi'nin yeni pistlerini tamamladıklarını belirterek, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde kapasite artırımının sürdüğünü belirten Vali Akbıyık, bir taraftan 4 yıldızlı ve 126 kişi kapasiteli otel inşaatı devam ederken diğer taraftan da yeni pistlerin yapılması ile birlikte toplam pist uzunluğunun yaklaşık 4 kilometreye çıkartıldığını belirtti. Vali Akbıyık, "FİS onaylı güvenlik ağlarının yapılması işi kapsamında; 4 bin 500 metre B net, 400 metre C tipi A net, 18 direğin koruma minderiyle kapatılması, 1000 metre yönlendirme ağının yapılması ve uyarı levhalarının yapılması ile birlikte Türkiye Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası yetkililerince yapılan incelemeler sonucunda işletme teknik ruhsatı verildi. Ruhsatın alınmasıyla beraber, bundan sonra hem sporcuların ve vatandaşların güvenliği sağlanmış olunacak hem de ulusal ve ulusalar arası organizasyonlar ve müsabakalar yapılabilecek" dedi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık: 'Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır: 'Avrupa müsabakasında ülkemizi gururla temsil ettik'
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır: "Avrupa müsabakasında ülkemizi gururla temsil ettik"
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda eleme müsabakaları tamamlandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda eleme müsabakaları tamamlandı
Sivasspor, Maccabi Tel Aviv maçına hazır
Sivasspor, Maccabi Tel Aviv maçına hazır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Neymar Erol Bulut Pierre Webo Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Akbıyık: "Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırız" - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:14:17. #1.15#
title